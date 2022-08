L’Indiana vara una stretta quasi totale all’aborto, divenendo così il primo stato americano a vietarlo ( a differenza di quanto accaduto in Arkansas) dopo la decisione della Corte Suprema di abolire a livello federale il diritto alle interruzioni di gravidanza. Il via libera delle autorità locali scatena la furia della Casa Bianca. Dopo aver lodato il Kansas conservatore per aver bocciato il divieto di aborto, Joe Biden critica aspramente la svolta dell’Indiana.

Indiana vara la stretta sull’aborto, per Joe Biden è una decisione “devastante”

Per il presidente Joe Biden è un’iniziativa “devastante”, un “altro passo radicale dei repubblicani per strappare alle donne i loro diritti”. La Casa Bianca preme ora sul Congresso affinché agisca “immediatamente e approvi una legge che ripristini i diritti” previsti dalla Roe v. Wade, la storica sentenza sull’aborto di recente abolita dalla Corte Suprema. Biden quindi ribadisce il suo impegno in prima linea a “difendere le libertà delle donne” dagli attacchi dei repubblicani.

Cosa ha deciso il Senato dell’Indiana

Poche ore dopo la Camera, anche il Senato dell’Indiana a maggioranza conservatrice ha approvato con 28 voti a favore e 19 contrari il divieto all’aborto. Il provvedimento è stato poi inviato al governatore, il repubblicano Eric Holbcom. Il governatore l’ha firmato tramutandolo in legge. La misura entrerà in vigore il 15 settembre e prevede l’aborto solo in caso di incesto e stupro, di anomalie letali del feto o quando è strettamente necessario per prevenire la morte della mamma. Le eccezioni previste, ha detto Holbcom, sono state “attentamente negoziate” per affrontare alcune delle “circostanze impensabili che una mamma o un bimbo non nato potrebbero trovarsi ad affrontare“.

Gli attivisti pro-aborto non nascondono la loro delusione. Gli attivisti parlano di un provvedimento “crudele che si rivelerà devastante per le donne incinte e le loro famiglie”, ha commentato a caldo il presidente della Planned Parenthood Federation of America, Alexis McGill Johnson.

L”Indiana era uno dei pochi stati conservatori a non avere una cosiddetta ‘trigger law’, una norma che avrebbe vietato l’aborto immediatamente dopo la decisione della Corte Suprema. Questo lo ha reso una destinazione per molte donne di stati vicini per ottenere un’interruzione di gravidanza. Di recente una bambina di soli 10 anni stuprata si era recata nello stato, a Indianapolis. Qui aveva ottenuto un aborto dopo che gli era stato negato nel suo Ohio. Un caso che ha suscitato l’indignazione degli attivisti e della Casa Bianca. Anche perché la ginecologa che lo ha effettuato è divenuta oggetto di minacce.

Con la stretta varata dall’Indiana ora il rischio è che molte donne saranno costrette a viaggi lunghi per un aborto o a portare avanti la gravidanza contro la loro volontà. A dirlo sono gli attivisti pro-aborto.