Afghanistan 20 anni di occupazione occidentale, 8 anni di vita in più ad afghano (nella foto Ansa, soldati italiani in Afghanistan)

Afghanistan, 20 anni fa l’aspettativa media di vita di un afghano era di 56 anni. Venti anni dopo, venti anni di occupazione occidentale, l’aspettativa di vita media per un afghano è di 64 anni. Otto anni in più.

Afghanistan: mortalità infantile e per parto

Venti anni di occupazione occidentale e alla fine del ventennio la mortalità per parto delle donne afghane si è dimezzata. Così come la mortalità infantile. E dimezzato è anche il numero dei bambini sotto peso. Dimezzati i numeri rispetto a quando gli occidentali non c’erano.

Acqua potabile

Venti anni fa nelle case dei centri urbani in Afghanistan l’acqua potabile arrivava al 16 per cento delle abitazioni. Dopo venti anni di occupazione occidentale l’acqua potabile arriva nell’89 per cento delle case (sempre dei centri urbani).

Cure mediche

Venti anni fa poteva di fatto accedere a cure mediche il 25 per cento della popolazione, uno su quattro. Venti anni dopo, venti anni di occupazione occidentale, e metà della popolazione (il doppio di prima) che ha la possibilità di cure mediche.

Leggere e scrivere

Venti anni fa, prima e senza gli occidentali, gli afghani in grado di leggere e scrivere erano l’8 per cento della popolazione. Dopo venti anni di occupazione occidentale la percentuale è salita al 43 per cento di alfabetizzati.

Questo è quello che molti in Occidente si sono impegnati a definire un intervento occidentale inutile e dannoso per l’Afghanistan, questo è quanto non pochi democratici e di sinistra si impegnano a definire lo “stupro” di un paese.