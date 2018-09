ROMA – #DiBattistaFueraYa, cioè Di Battista via adesso. Con questo hashtag continua a rimbalzare sui social un volantino che invita a cacciare Alessandro Di Battista dall’America Latina: il grillino è ritratto in una sorta di foto segnaletica e bollato come persona non gradita.

Di Battista è in questi mesi in viaggio per il Centro America, dove sta raccogliendo foto e materiale per un reportage sui processi di resistenza. Il volantino però mette gli utenti in guardia: “Attenzione! Questo signore si presenta come cooperante di sinistra, ma in realtà è il leader di M5s, partito italiano che sta al governo, che sostiene posizioni fasciste e razziste contro i migranti africani, asiatici e latinoamericani”.

Il volantino che è partito dal Messico ha già fatto il giro del Sud America. La stretta del governo giallo-verde sui migranti e i rimpatri non è stata gradita dai latino americani che hanno anche criticato i discorsi fatti da Di Battista agli attivisti in Messico, parole giudicate intrise di inesattezze e luoghi comuni.