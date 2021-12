La nuova alleanza militare tra Russia e Cina potrebbe porre fine allo status di principale superpotenza mondiale degli Stati Uniti. E’ quanto sostiene Isabel Sawkins, ricercatrice ed esperta di Russia, presso la Henry Jackson Society, think tank transatlantico sulla politica estera e sulla sicurezza nazionale, con sede nel Regno Unito. Lo riferisce Giampaolo Scacchi.

Le tensioni tra Occidente e Russia hanno raggiunto il picco di tensione per il conflitto in corso in Ucraina e la crisi dei migranti in Bielorussia. Sawkins, al Sun Online ha dichiarato che l’unione delle forze tra Russia e Cina, per le potenze occidentali potrebbe “essere potenzialmente catastrofica”.

Gli Usa e l’alleanza tra Russia e Cina

Sawkins ha spiegato: “Ciò significherebbe che la posizione dell’America nel mondo andrà assolutamente in frantumi. Se la Russia e la Cina collaboreranno insieme, gli Stati Uniti entreranno nel panico totale. La Cina è in fase di ascesa a livello mondiale. Non è soltanto una grande economia ma ha anche molto potere. Cina e Russia hanno entrambe preoccupazione riguardo all’Occidente e ciò le unisce. È una prospettiva davvero terrificante”.

Ad agosto, Mosca e Pechino hanno preso parte a simulazioni di guerra congiunte e firmato un cosiddetto patto di “fratellanza” che “stabilisce relazioni di gemellaggio”. Di recente, secondo quanto riferito, a seguito di esercitazioni statunitensi a 20 km dal confine russo, il ministro della difesa russo Sergei Shoigu ha rivelato che Russia e Cina hanno intensificato l’alleanza militare.

La cooperazione militare

Nel corso di una videochiamata i due paesi hanno concordato di accrescere la cooperazione tra le rispettive forze armate nel caso di esercitazioni strategiche e pattugliamenti congiunti, ha affermato il ministero della Difesa russo.

Sawkins ha aggiunto che le due nazioni “non ritengono che all’America spetti il ruolo di protagonista mondiale al primo posto in tutto. “L’amministrazione Biden, ha offuscato la sua reputazione con gli eventi in Afghanistan. Il che quando si tratta di interventi e attività militari all’estero, ha portato molte persone a mettere in dubbio la credibilità degli Stati Uniti”.