Andrew Cuomo, ex governatore New York rischia un anno di carcere per aver palpeggiato ex assistente (foto Ansa)

Andrew Cuomo, l‘ ex governatore di New York, sembra stia per essere arrestato con l’accusa di aver palpeggiato una ex assistente nell’Executive Mansion di Albany. Ad arrestarlo sarà il magistrato che sta per candidarsi alla carica di governatore. Se condannato, Cuomo rischia un anno di prigione. riferisce Giampaolo Scacchi.

Andrew Cuomo sta per essere arrestato dal magistrato che sta per candidarsi a governatore

la mano sotto la camicetta della vittima ... e sulla parte intima del suo corpo”. In base a una denuncia penale presentata al tribunale di Albany, secondo quanto riferisce il New York Post, l’ex governatore 63enne, “ha intenzionalmente e senza un motivo legittimo, introdotto con la forza. e sulla parte intima del suo corpo”. L’episodio sarebbe avvenuto nel pomeriggio del 7 dicembre al secondo piano dell’Executive Mansion, residenza ufficiale del governatore. Nella denuncia il nome della presunta vittima è stato oscurato ma un avvocato che rappresenta l’ex assistente di Cuomo Brittany Commisso, 33 anni, ha ammesso che si tratta di lei.

Cuomo sotto indagine dal 3 agosto scorso

Il 3 agosto scorso, il procuratore distrettuale della contea di Albany, David Soares ha aperto un’indagine penale su Cuomo. Poco dopo che il procuratore generale dello stato, Letitia James, ha dettagliato il presunto episodio in un rapporto. L’allora governatore era accusato di aver molestato sessualmente 11 donne ancora presenti sul posto di lavoro o avevano lavorato con lui.

Brittany Commisso, una assistente amministrativa nell’ufficio del governatore, su “Cbs This Morning” pochi giorni dopo aveva rilasciato un’intervista. In lacrime, aveva detto che Cuomo a novembre “ha messo la mano sulla mia camicetta e mi ha stretto il seno”, all’interno dell’Executive Mansion di Albany”.