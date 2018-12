ROMA – Angelina Jolie candidata alle prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti? L’attrice, da anni impegnata in campagne sociali, nel corso di un’intervista alla Bbc, non ha smentito la possibilità di scendere in campo dopo i numerosi rumours usciti questa settimana. “Se me lo avessi chiesto vent’anni fa mi sarei messa a ridere” ha detto la Jolie, senza poi smentire la possibilità di correre per la nomination democratica.

La Jolie, nell’intervista a tutto campo con la Bbc, ha lasciato più di una porta aperta. “Ho sempre detto che vado dove c’è bisogno di me – ha risposto al conduttore che le chiedeva di un suo impegno politico -, non so se sono adatta alla politica, ma ho anche scherzato sul fatto che non so se mi sia rimasto qualche scheletro nell’armadio”.

Poi, riferendosi al suo ruolo di inviato speciale dell’Onu per i rifugiati e all’impegno come attivista per i diritti umani, Jolie ha spiegato di essere capace di lavorare sia con i governi sia con i militari. “Sono in una posizione molto interessante e penso di essere in grado di fare molte cose”. Infine, incalzata dall’intervistatore, che ha ipotizzato la presenza dell’attrice nella lista di 30-40 personalità che potrebbero correre per la nomination dei democratici alla Casa Bianca, la Jolie ha deciso di non smentire lasciando aperta ogni possibilità.