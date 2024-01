Arabia Saudita: attesa per secondo forum sugli investimenti pubblici a Riad

Il ruolo del settore privato dell’Arabia Saudita nel plasmare l’economia locale della nazione sarà al centro della scena con il ritorno del Forum del settore privato del Fondo per gli investimenti pubblici. La seconda edizione dell’evento si svolgerà dal 7 all’8 febbraio presso il King Abdulzziz International Conference Center nella capitale della nazione.

PIF ha sottolineato sul suo sito web che l’evento accoglierà oltre 100 espositori, 20 workshop, 8.000 partecipanti e 500 dirigenti di livello C di aziende del settore pubblico e privato. Attraverso tavole rotonde e workshop, il forum metterà in luce le opportunità commerciali presentate dal fondo sovrano del Regno e dalle società in suo portafoglio. Rivelerà inoltre potenziali opzioni per investitori e fornitori, compiendo sforzi concertati per ottimizzare le opportunità di collaborazione.

Tra i relatori di spicco dell’evento figurano il ministro dell’Industria e delle risorse minerarie Bandar Alkhorayef e il ministro degli investimenti Khalid Al-Faleh. Il fondo patrimoniale ha sottolineato che intende che il forum funga da “ponte” tra il PIF, le società in suo portafoglio e il settore privato in Arabia Saudita.

Alcune delle società in portafoglio più importanti che saranno presenti includono King Abdullah Financial District, Ma’aden, stc e ACWA Power. Mira inoltre a promuovere e rafforzare la localizzazione e sostenere lo sviluppo di catene di approvvigionamento stabili in settori chiave.

L’evento è progettato anche per essere una piattaforma di coinvolgimento, nella speranza di fornire opportunità di networking per gli operatori del settore, accesso diretto alla registrazione come fornitore presso le società in portafoglio e informazioni sui programmi PIF progettati per potenziare il settore privato.

In un comunicato, hanno osservato che il forum sarà “un’opportunità per ascoltare i leader di pensiero di importanti enti governativi, PIF e le sue società in portafoglio. Discuteranno dell’importanza del settore privato per lo sviluppo dell’Arabia Saudita, delle storie di successo della collaborazione tra il settore privato e il PIF e delle opportunità per il settore privato nei settori emergenti e nei giga-progetti”.

Ha aggiunto: “Il forum ospiterà workshop specializzati condotti da esperti in materia di PIF e delle sue società in portafoglio, progettati per il settore privato. Questi workshop offriranno al settore privato dettagli su investimenti specifici nella localizzazione e opportunità nella catena di fornitura. Fornirà inoltre visibilità sulla domanda prevista di prodotti e servizi chiave, il che aiuterà il settore privato a prendere decisioni di investimento informate”.