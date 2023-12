Arabia Saudita: incentivi per aziende che aprono sedi a Riad

L’Arabia Saudita ha annunciato che offrirà incentivi fiscali per le società straniere che stabiliscono le loro sedi regionali nel Regno. E’ inclusa un’esenzione di 30 anni per l’imposta sul reddito delle società.

Gli incentivi fiscali includono un’imposta sul reddito pari a zero per le entità straniere che trasferiscono le proprie sedi regionali nel Regno. Questi benefici possono essere utilizzati a partire dalla data di rilascio della licenza per la sede regionale, secondo il ministero degli Investimenti dell’Arabia Saudita.

Il programma dell’Arabia Saudita per attirare aziende straniere ad aprire le loro sedi regionali nel Regno è un’iniziativa congiunta tra il Ministero degli Investimenti e la Commissione reale per la città di Riad.

Il programma delle sedi regionali mira a incoraggiare le aziende internazionali ad aprire le loro sedi regionali nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa in Arabia Saudita. Questo perché il Regno offre un’ampia gamma di vantaggi e incentivi.

Il ministro degli Investimenti dell’Arabia Saudita Khalid Al Falih ha affermato che il regno sta offrendo maggiori incentivi alle società straniere. Compresi vantaggi speciali per le aziende che soddisfano i requisiti di saudizzazione. Ha aggiunto che l’ambiente imprenditoriale amichevole in Arabia Saudita ha fatto sì che oltre 200 aziende trasferissero le loro sedi nel Regno.

Il ministro delle Finanze saudita, Mohammed Al-Jadaan, ha dichiarato: “Le nuove esenzioni fiscali concesse alle attività delle sedi regionali di società internazionali nel regno daranno a queste aziende maggiore chiarezza di visione e stabilità. Il che migliorerà le loro capacità di pianificazione futura e di espansione delle loro attività. affari nella regione, a partire dal Regno”.

All’inizio di novembre, Al-Falih aveva affermato che l’Arabia Saudita aveva già superato gli obiettivi del programma di sedi regionali che mirava ad attrarre 160 aziende internazionali entro la fine di quest’anno.

Alcune delle società che hanno aperto le loro sedi regionali in Arabia Saudita negli ultimi mesi come PwC Middle East e GE Healthcare.