ROMA – “Se l’Iran svilupperà la bomba nucleare, noi faremo velocemente lo stesso”. Lo ha dichiarato il principe ereditario, vice Primo ministro e ministro della Difesa dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, nel corso di un’intervista a ‘CBS This Morning’, riporta il sito CBS News.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

Nella stessa intervista, l’alto dignitario saudita ha definito l’hayatollah iraniano Khamenei il “nuovo Hitler” del Medio Oriente: “Perché – ha spiegato – vuole espandersi. Vuole creare il suo progetto nel Medio Oriente come Hitler voleva espandersi al suo tempo. Molti Paesi nel mondo e in Europa non realizzarono quanto fosse pericoloso Hitler prima che cio’ accadesse. Io non voglio che accada lo stesso in Medio Oriente”.

Qualche giorno fa lo stesso principe aveva definito la Turchia un lato del “triangolo del Male” formato anche da gruppi terroristici e Iran. Lo aveva riferito una nota conduttrice televisiva egiziana rivelando contenuti di un’intervista concessa dal principe saudita ad alcuni media egiziani durante la sua visita al Cairo terminata ieri. Bin Salman ha parlato del “triangolo del Male che è composto da ottomani, Iran e gruppi terroristici”, scrive il sito del quotidiano egiziano Al-Shorouk.

“La Turchia vuole instaurare il califfato e imporre il proprio regime nella regione e l’Iran vuole esportare la rivoluzione”, avrebbe detto ancora il principe. “Il triangolo del Male vuole manomettere la sicurezza araba”, avrebbe insistito bin Salman.