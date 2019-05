Australia, popolo vota: meglio carbone oggi che salute domani. Clima? Chi se ne frega

ROMA – Australia, terra lontana, elezioni laggiù non fanno tanto rumore quassù, da questa parte del globo dove viviamo noi. Non a caso geograficamente gli antipodi. Politicamente e socialmente però mica tanto antipodi. Popolo ha appena votato in Australia, elezioni legislative in cui tutte le cosiddette élites, scienziati, economisti, Università, quotidiani, tv (insomma quelli che in Italia vengono definiti “professoroni” o semplicemente casta) invitavano ad appoggiare i partiti di sinistra stramoderata che però avevano in programma di consumare meno carbone, inquinare meno e considerare il clima come un bene materiale collettivo.

E anche i sondaggi dicevano che gli australiani, provati e colpiti direttamente e di recente da eventi climatici estremi, avrebbero votato per una politica industriale ed energetica che considerava il clima come una cosa di valore, valore materiale.

E invece no, invece il più dei voti è andato alla destra che considera e proclama l’emergenza clima “bull shit” (traduzione in italiano: una stronzata). L’elettorato australiano non è tanto che aderisca alle scarse teorie negazioniste del cambio climatico (scarsissime tra gli scienziati, abbondanti tra i politici, Trump in testa). L’elettorato australiano ha mostrato di preferire il carbone oggi alla salute domani. Diminuire consumo ed estrazione di carbone è apparso cattivi affare qui e oggi. Meglio il carbone oggi che la salute domani. E del clima chi se ne frega. Questa è stata la libera e consapevole scelta del popolo elettore. Che anche laggiù, agli antipodi, ha in democrazia sempre l’ultima parola. Sempre giustamente l’ultima parola e drammaticamente quasi mai, di questi tempi e a qualunque latitudine, ragione.