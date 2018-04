HOUSTON – L’ex first lady Barbara Bush, moglie di George Bush Sr. e madre di George W., è in fin di vita.

La signora Bush, 92 anni, si trova in condizioni critiche da tempo a causa di una broncopneumopatia cronica ostruttiva e uno scompenso cardiaco e ha subito diversi ricoveri in ospedale. Attualmente è a casa, a Houston, e ha deciso di rinunciare ad ulteriori cure mediche.

Silver fox, volpe d’argento, come era soprannominata dai figli, Barbara Bush da oltre un anno combatte con la malattia. Questa volta però, l’ex first lady avrebbe deciso di restare nella sua residenza di Houston e di non rientrare in ospedale.

L’ex first lady, spiega ancora il portavoce di famiglia, è circondata in queste ore dai suoi cari ed è confortata dai tanti messaggi di affetto che sta ricevendo. “Non sorprenderà chi la conosce che Barbara Bush è stata una roccia di fronte alla malattia, preoccupandosi non per se stessa ma per gli altri — ha dichiarato il portavoce Jim McGrath”.

Barbara Bush è sposata con l’ex presidente George H. Bush (93 anni) da 73 anni. E’ l’unica moglie vivente di un ex presidente Statunitense che allo stesso tempo è madre di un altro ex presidente, George W.Bush (71 anni). Prima di lei, questo singolare record spettò solo ad Abigail Adams, moglie di John Adams e madre di John Quincy Adams.

Alla Casa Bianca dal 1989 al 1993, l’ex first lady è una figura ancora molto popolare nel Paese, nota per il suo stile diretto, autoironico e talvolta brusco. Aveva sposato George H.W. Bush nel 1945: la coppia ha sei figli e il più lungo matrimonio della storia presidenziale Usa.