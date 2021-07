Cento dollari per chi si vaccina. E’ quanto ha chiesto Joe Biden ai governi statali e locali degli Usa per incentivare le somministrazioni. Il presidente Usa è preoccupato dall’impennata di contagi da coronavirus: i contagi negli Stati Uniti sono aumentati in 7 giorni di oltre il 130%, facendo registrare la settimana scorsa oltre 500 mila nuovi casi.

Biden, appello ai non vaccinati

Il presidente lancia poi un nuovo appello agli americani ancora non vaccinati: “Molti parlano di libertà, ma la libertà comporta anche delle responsabilità. E qui stiamo parlando di una questione di vita o di morte. Dunque bisogna vaccinarsi. Non è una questione tra stati repubblicani o democratici”.

Obbligo vaccinale per i dipendenti federali

L’iniziativa di Biden arriva dopo l’annuncio dell’obbligo di vaccinazione per i dipendenti federali, molti dei quali da oltre un anno sono rimasti a casa per la pandemia. Per continuare a lavorare, chi si rifiuterà di immunizzarsi dovrà sottoporsi regolarmente a un test anti-Covid, rispettando il distanziamento sociale e indossando le protezioni per naso e bocca. Verrà altresì escluso da gran parte dei viaggi e delle missioni di lavoro.

L’aumento dei contagi negli Usa

Il giro di vite della Casa Bianca è dettato da un quadro sempre più preoccupante: in base agli ultimi dati dell’Organizzazione mondiale della sanità, i contagi negli Stati Uniti sono aumentati in 7 giorni di oltre il 130%, facendo registrare nell’ultima oltre 500mila nuovi casi. Da qualche giorno le autorità sanitarie federali statunitensi (Cdc) hanno raccomandato, con una netta inversione di rotta, l’uso al chiuso della mascherina anche per i vaccinati nelle aree ad alto rischio di contagio. (fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)