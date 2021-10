Biden vuole difendere Taiwan dalla Cina. Ma il missile ipersonico Usa è un flop

Biden annuncia che gli Stati Uniti difenderanno Taiwan da un eventuale aggressione della Cina. Parole del presidente americano nel corso di un dibattito trasmesso sulla Cnn. “Abbiamo un impegno su questo”, ha affermato Biden a proposito della difesa di Taipei dalle eventuali aggressioni di Pechino. “Gli Usa – ha proseguito – hanno preso un sacro impegno per quel che riguarda la difesa degli alleati della Nato in Canada e in Europa e vale lo stesso per il Giappone, per la Corea del Sud e per Taiwan”.

Ma il missile ipersonico Usa è un flop, mentre quello della Cina…

Proprio mentre parla Biden però arriva uno smacco per gli Usa, che devono subire una battuta d’arresto nella corsa ai missili ipersonici rimanendo indietro rispetto a Cina e Russia. Il Pentagono ha infatti ammesso il fallimento dell’ultimo test avvenuto in Alaska. Il lancio è stato compromesso dal malfunzionamento del razzo usato per portare il missile oltre la velocità del suono. Nelle ultime settimane i test compiuti da Mosca e Pechino rispettivamente con i missili ipersonici chiamati Zircon di Mosca e Lunga Marcia si erano conclusi con un successo.

Il missile ipersonico cinese

La Cina ha infatti già collaudato un razzo ipersonico che vola a bassa quota e che quindi riesce a sfuggire ai radar, gli Usa se ne sono accorti mesi dopo. Un razzo in grado di trasportare una testata nucleare che ha circumnavigato la Terra prima di dirigersi verso il suo obiettivo. Lo riporta il Financial Times (Ft), che cita cinque persone a conoscenza del test. La prova, commenta il giornale, ha dimostrato le sofisticate capacità spaziali cinese, cogliendo di sorpresa la comunità dell’intelligence statunitense. Questo perché nessuno era a conoscenza di questo razzo.

Cina, il razzo e gli Usa a bocca aperta

Lanciato ad agosto, il razzo trasportava un velivolo planante ipersonico che ha volato a bassa orbita prima di scendere verso il suo bersaglio. Il velivolo ha mancato il bersaglio per una quarantina di chilometri, ma il test ha comunque dimostrato che Pechino è molto più avanti nel campo delle armi ipersoniche di quanto i funzionari americani immaginassero. Gli americani infatti monitorano gli esperimenti spaziali cinesi, ma in questo caso ne sono venuti a conoscenza solo 2 mesi dopo. Mai avrebbero immaginato di un razzo che potesse girare intorno alla Terra senza essere visto.