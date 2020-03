ROMA – “Sono negativo al coronavirus”. E una foto in cui fa il gesto dell’ombrello. Così il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha annunciato su Facebook di essere risultato negativo al test per il Covid-19 il 13 marzo. Un messaggio che arriva sul suo profilo social ufficiale, dopo alcune indiscrezioni secondo cui era risultato positivo.

Il giallo della positività del presidente brasiliano si è scatenato durante la mattina di venerdì, dopo che il suo stretto collaboratore e capo della comunicazione, Fabio Wajngarten, è risultato positivo. Il funzionario infatti era stato con Bolsonaro, ma anche col presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una cena nella casa di Mar-a-Lago, in Florida, lo scorso 8 marzo.

Una cena che avrebbe quindi esposto al rischio di contagio non solo Bolsonaro, la moglie Michelle e il figlio Eduardo, ma anche il presidente Trump e quanto a lui vicini. Il presidente brasiliano ha quindi fatto il test per il coronavirus, che secondo il quotidiano Journal o Dia sarebbe stato positivo. Già via Twitter il figlio Eduardo aveva smentito, parlando di risultati del test non ancora pronti.

Poi via Facebook è arrivata la smentita ufficiale del presidente brasiliano, accompagnata da un ben più eclatante gesto dell’ombrello, evidentemente rivolto a tutti coloro che ormai lo davano già per contagiato.

(Fonte Facebook, Twitter e ANSA)