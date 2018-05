BRASILIA – Il suo cane Picoly, un jack russell, stava per annegare nel lago, l’uomo della scorta si è rifiutato di andarlo a salvare e così lei, la first lady del Brasile, Marcela Temer, non c’ha pensato due volte e si è tuffata vestita in acqua per riportare a riva il suo cagnolino.

E’ accaduto lo scorso 22 aprile nella tenuta presidenziale di Brasilia, durante una passeggiata nei giardini del Palacio de la Alvorada in compagnia del figlio Michelzinho.

Ad un certo punto Picoly, entrato a far parte della famiglia Temer nel 2016 insieme al golden retriever Thor, si è avvicinato al lago, attirato dalle anatre. Arrivato in mezzo al laghetto della residenza, però, non è riuscito a tornare indietro.

A quel punto la giovane first lady ha chiesto ad un agente del Gabinete de Segurança Institucional, responsabile della sua sicurezza, di andare ad aiutarlo, ma questi si è rifiutato. Così Marcela Temer ha dovuto fare tutto da sola. L’agente, di cui non è stata resa nota l’identità, è stato rimosso dalle sue funzioni per aver “messo a rischio l’integrità fisica della First Lady” e trasferito in un altro ufficio del Gabinetto di sicurezza.