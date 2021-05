Cina si sarebbeTerza Guerra Mondiale con le armi biologiche. Lasi sarebbe preparata n egli ultimi sei anni a combattere lacon le

I documenti ottenuti dal Dipartimento di Stato americano mostrano che i comandanti dell’Esercito popolare di liberazione (PLA) lo avevano predetto. La terza guerra mondiale si combatterà con armi biologiche. Lo riferisce Giampaolo Scacchi citando il giornale inglese Sun.

Il dossier segreto degli Stati Uniti su Cina e terza guerra mondiale con armi biologiche

Nel 2015, i funzionari statunitensi hanno ottenuto i documenti scritti da scienziati militari e alti funzionari della sanità pubblica cinese. Come parte della loro indagine sulle origini del Covid-19, riferisce The Australian .

Scienziati cinesi hanno descritto i coronavirus della SARS – di cui Covid è un esempio – come l’annuncio di una “nuova era delle armi genetiche”.

Si vantavano che i virus potevano essere “manipolati artificialmente con tecniche mai viste prima”.

Preoccupa l’interesse della Cina per le armi biologiche…

In Australia, il parlamentare Tom Tugendhat e il politico James Paterson hanno affermato che il documento solleva grandi preoccupazioni. Sulla trasparenza della Cina circa le origini del Covid-19.

Tugendhat, presidente della commissione ristretta per gli affari esteri, ha dichiarato:”L’evidente interesse della Cina per le armi biologiche è estremamente preoccupante. Pur con i controlli più stretti queste armi sono pericolose.

“Questo documento solleva grandi preoccupazioni circa le ambizioni di alcune persone che consigliano i vertici del partito”.

Cina ancora sotto accusa, il suo ruolo nei primi giorni della pandemia…

La Cina è stata a lungo accusata di aver nascosto o distorto il suo ruolo nei primi giorni della pandemia. È stato affermato che il Partito Comunista ha manipolato il caso e le cifre dei decessi. E al contempo negava informazioni all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

La maggior parte degli scienziati ha affermato che non ci sono prove che il Covid-19 sia stato sviluppato dall’uomo. Ma rimane il dubbio se sia sfuggito dal biolaboratorio di Wuhan.

Non ci sono prove che indichino che sia stato rilasciato intenzionalmente dalla Cina.

Il capitolo sulle armi biologiche

Il documento militare “The Unnatural Origin of SARS and New Species of Man-Made Viruses as Genetic Bioweapons”, delinea i piani dell’esercito cinese. Per quanto riguarda le armi biologiche.

Si legge: “A seguito degli sviluppi in altri campi scientifici, ci sono stati importanti progressi nella fornitura di agenti biologici.

“Ad esempio, la ritrovata capacità di congelare i microrganismi ha reso possibile immagazzinare agenti biologici. E in seguito diffondere le particelle di aerosol durante gli attacchi”.

Il direttore esecutivo dell’Australian Strategic Policy Institute, Peter Jennings, lo ha affermato esplicitamente. Il modo in cui la Cina unisce la ricerca civile e militare potrebbe significare una cosa molto grave. Che esperimenti come quello condotto all’istituto di virologia di Wuhan (WIV) rischiano di diventare un’arma.

Il documento fa riferimento al lavoro del colonnello dell’aeronautica statunitense Michael J. Ainscough che ha predetto che la terza guerra mondiale potrebbe essere combattuta con le armi biologiche.

Include inoltre la riflessione sul fatto che la SARS – che ha devastato la Cina nel 2003 – avrebbe potuto essere un’arma biologica creata dall’uomo deliberatamente scatenata dai “terroristi”.

Il senatore australiano Paterson ha dichiarato:”Queste rivelazioni dimostrano esattamente perché è necessaria la completa trasparenza da parte del Partito Comunista Cinese sulle origini del Covid-19.

“L’incapacità del governo cinese di cooperare pienamente con le indagini dell’OMS non fa nulla per infondere fiducia in ciò che ci è stato detto finora”.

“Soltanto loro possono dissipare le ipotesi sulle teorie alternative della causa dell’attuale pandemia”.