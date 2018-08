NEW YORK – Cindy McCain, vedova del senatore repubblicano John scomparso lo scorso 29 agosto per un cancro al cervello, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] è tra i candidati a cui potrebbe essere riassegnato il seggio vacante in Arizona fino alle elezioni del 2020, per poi eleggere democraticamente un senatore, che comunque rimarrà in carica solo fino a quella che sarebbe stata la scadenza naturale dell’ultimo mandato di McCain, ovvero novembre del 2022.

Ciò lascia ai repubblicani la possibilità di nominare un “guardiano” che occupi il seggio e nel frattempo decideranno chi sarà il miglior candidato da schierare tra due anni. Cindy, 64 anni, che è stata sposata con John McCain per 38 anni, è la presidentessa di un distributore di birra fondato dal padre ed è stata attiva nella lotta alla tratta di esseri umani.

Il Governatore repubblicano Doug Ducey ha annunciato che renderà pubblica la scelta del sostituto di McCain dopo i funerali del senatore che si terranno domenica. La scelta dei repubblicani su chi candidare nel 2020 potrebbe essere basata sui risultati delle elezioni di midterm, a novembre prossimo. McCain e Jeff Flake, che andrà in pensione alla fine del 2018, sono stati entrambi critici nei confronti del presidente Donald Trump, una dinamica che ha posto l’Arizona in prima linea nelle profonde divisioni all’interno del Partito repubblicano.