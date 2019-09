ROMA – Candidata sindaco bruciata viva: durante la campagna elettorale aveva denunciato di aver ricevuto minacce. Le autorità della Colombia hanno riferito che Karina Garcia, candidata a sindaco di Suárez, nel dipartimento di Cauca (sud), è stata assassinata questa mattina insieme ad altre cinque persone, mentre viaggiavano in auto.

García, un membro del Partito Liberale (al centro, indipendente) è bruciata viva con la sua scorta e un’altra donna che probabilmente era sua madre, dopo che uomini armati hanno sparato contro il veicolo dell’Unità nazionale di protezione, ente incaricato di garantire la protezione delle persone a rischio per le loro attività pubbliche.

“Condanniamo con dolore il massacro perpetrato nel distretto di Betulia, comune di Suárez (Cauca), contro la candidata a sindaco Karina García e i suoi accompagnatori”, ha dichiarato il Difensore civico colombiano su Twitter, che settimane fa aveva lanciato un allarme sui rischi per i politici in quella parte del paese.

Il governatore di Cauca, Oscar Campo, ha dichiarato che in totale all’interno del veicolo c’erano sette persone, una delle quali si è lanciata dall’auto al momento dell’attacco e si è salvata, mentre le altre sono morte. Il governatore ha dichiarato che è troppo presto per stabilire con certezza i responsabili del massacro, ma ha sottolineato che Suárez è circondata da colture illecite e laboratori per la lavorazione della cocaina, e nel territorio sono attivi un gruppo dissidente delle Farc e la banda criminale dei “Los Pelusos”.

Settimane fa, la candidata Martinez ha denunciato intimidazioni contro la sua campagna elettorale, dopo aver ricevuto minacce e dopo che alcuni dei suoi cartelli elettorali sono stati incendiati. Il 27 ottobre si terranno le elezioni dei leader regionali in Colombia: sindaci, governatori e legislatori locali. (Fonte Ansa).