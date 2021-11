Cop26, ministro israeliano in sedia a rotelle lasciato fuori dal vertice: troppe barriere, non può entrare (foto Ansa)

Il ministro israeliano dell’Ambiente Karine Elharr non ha potuto partecipare alla riunione di ieri, lunedì1 novembre, della Cop26 perché era del tutto inaccessibile alle persone in carrozzella.

La nota del ministro Karine Elharr

Per due ore – secondo l’ufficio del ministro- gli organizzatori della Cop26 hanno impedito ad Elharr, che soffre di distrofia muscolare, di entrare nel compound con il veicolo con il quale era arrivata. Le è stato quindi offerto di usufruire di una navetta ma si è scoperto che questa era non idonea al trasporto delle persone in sedia a rotelle. A questo punto ad Elharr non è rimasto che tornare nel suo albergo ad Edimburgo.

“E’ stata una condotta scandalosa e non sarebbe dovuta avvenire”, ha denunciato Elharr aggiungendo di non aver potuto raggiungere gli obiettivi del sua trasferta a Glasgow.

Le scuse dell’ambasciatore inglese in Israele

L’ambasciatore inglese in Israele Neil Wigan in un tweet ha chiesto scusa alla Elharr per l’incidente mentre Bennett ha disposto che l’auto della Elharr faccia parte del suo convoglio ufficiale in modo da poter raggiungere senza problemi l’area centrale del summit.

E ora Naftali Bennett e Boris Johnson hanno concordato che il ministro dell’Ambiente israeliano Karine Elharr sia presente al loro incontro di oggi.