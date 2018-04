ROMA – “Non c’è più bisogno di test nucleari o di test missilistici. E chiuderemo anche il sito dei test nucleari nel nord del Paese”: lo ha detto il leader della Corea del Nord Kim Jong-un parlando alla nazione.

Il dittatore nordcoreano ha parlato al comitato del partito, il giorno dopo aver attivato una linea ‘rossa’ di comunicazione diretta con la Corea del Sud. “Ci uniremo agli sforzi internazionali per fermare insieme i test atomici” ha aggiunto.

A rilanciare le dichiarazioni è l’agenzia di Stato Kcna. Kim ha parlato nel corso della riunione del comitato centrale del partito dei lavoratori. Lo stop ai test missilistici e nucleari deciso viene presentato come segnale di una “nuova fase” e come dimostrazione del fatto che il dittatore “mantenere le promesse” alla comunità internazionale. L’obiettivo principale indicato al suo stato maggiore, dunque, sarebbe quello di puntare a una normalizzazione dei rapporti con gli altri Paesi per ottenere il pieno riconoscimento da parte della comunità internazionale, cogliendo quella che avrebbe definito “una opportunità storica”.

La Kcna ha specificato che i test nucleari si fermeranno dal 21 aprile e che “chiuderà un sito di test nucleari nella zona Nord del Paese per dimostrare l’impegno a sospendere i test nucleari”.

Il presidente Usa ha salutato con entusiasmo l’annuncio: “È una buona notizia per il mondo, grande progresso ora attendo il nostro summit”, ha scritto su Twitter.

Il riferimento di Trump è all’incontro annunciato nelle scorse settimane che vedrà faccia a faccia i due rivali di Washington e Pyongyang. Pochi giorni fa è trapelata notizia di un vertice preliminare in Nord Corea con il segretario di Stato in pectore Mike Pompeo.