“Abbiamo informazioni fondate sul fatto che Vladimir Putin e Kim Jong-un stanno comunicando da mesi sulla fornitura di armi della Corea del Nord a Mosca e queste comunicazioni porteranno nelle prossime settimane all’invio da parte di Pyongyang di migliaia di munizioni e altri equipaggiamenti militari”.

Corea del Nord-Russia, accordo per fornitura armi

Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, in un briefing virtuale con un gruppo ristretto di giornalisti.

Si tratta, ha sottolineato Kirby, di munizioni d’artiglieria e di “una grande varietà di altre armi”. “Continuiamo a monitorare con attenzione al situazione”, ha assicurato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa preannunciando nuove misure contro la Corea del Nord per la violazioni delle sanzioni contro Mosca.

Putin si rivolge a Kim, “prova della sua debolezza”

“Il fatto che Vladimir Putin si rivolga alla Corea del Nord per nuove armi è un chiaro segno di debolezza”. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, in un briefing virtuale con un gruppo ristretto di giornalisti.

“E’ evidente che le cose non stanno andando come voleva il leader del Cremlino”, ha aggiunto il funzionario della Casa Bianca.