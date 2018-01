PECHINO – La Corea del Nord ha completato la costruzione e ha inaugurato un altro resort sciistico a Kanggye, nella provincia di Jagang, vicino al confine con la Cina.

Inaugurazione che avviene alla vigilia dell’incontro storico di martedì tra i rappresentanti della Corea del Nord e della Corea del Sud.

L’incontro di “alto livello” tra le due Coree al villaggio di confine di Panmunjom, il primo del suo genere in oltre due anni, avrà inizio martedì alle 10:00 di Seul, le 2:00 in Italia. Nell’agenda dei lavori, oltre alla presenza del Nord alle Olimpiadi invernali di PyeongChang (9-25 febbraio), ci sono le ipotesi su come migliorare i rapporti bilaterali.

La Corea del Nord ha notificato che Ri Son-gwon, presidente del Comitato per la riunificazione pacifica della Corea, sarà a capo della delegazione di 5 persone, mentre quella del Sud sarà guidata dal ministro dell’Unificazione Cho Myoung-gyon. I due sono a capo delle istituzioni più alte che gestiscono i rapporti e le questioni intercoreane nei rispettivi Paesi.