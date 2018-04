MILANO – La stretta di mano storica tra il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, e il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, è stata trasmessa in diretta in tutto il mondo. Eccetto che in Nord Corea. Qui, del resto, secondo quanto scrive la corrispondente di France Info Elise Delève (una delle pochissime giornaliste ammesse nel Paese), “gli abitanti non sanno nulla del summit di Panmunjom”.

La giornalista parla di “grande silenzio” rispetto allo storico incontro tra i due leader avvenuto venerdì 27 aprile lungo la linea di demarcazione militare che divide la penisola dal 1953.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Secondo la cronista, spiega France Info, “nessuna informazione sul summit è ancora giunta agli abitanti. E’ l’agenzia di stampa ufficiale del regime a decidere il momento in cui le notizie vanno diffuse. E bisogna precisare che i nordcoreani dispongono di un solo tg al giorno, sulla prima rete tv di Stato. Non c’è internet, come lo conosciamo altrove, ma un web locale”.

Quel che è certo è che la storica stretta di mano che dovrebbe aprire la via ad una denuclearizzazione e pacificazione della penisola non è stata trasmessa a Pyongyang dalla tv di Stato, la KCTV (Korean Central Television), che sarebbe risultata “offline” proprio in quel momento.

Un dettaglio che si aggiunge alle informazioni cinesi secondo cui a portare Kim alla decisione di sospendere i test nucleari non sarebbe stato un’improvviso desiderio di pace, ma la distruzione del sito nucleare di Punggye-ri dopo il potentissimo test del settembre scorso.