ROMA – Il premier Justin Trudeau del Canada e la moglie sono in auto isolamento. La donna al ritorno da un viaggio in Europa ha accusato i sintomi dell’influenza ed è stata sottoposta ai test per il coronavirus.

Sophie, la moglie di Trudeau, è tornata di recente in Canada dopo un viaggio in Gran Bretagna e ha iniziato ad avvertire una leggera febbre. Il premier dopo i primi sintomi ha deciso di porsi in auto-isolamento, sostenendo che si tratta di una scelta cautelativa. Intanto si attendono i risultati del tampone.

(Fonte ANSA)