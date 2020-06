Coronavirus, gradimento della gestione dell’emergenza: governo Conte tra i migliori in Europa secondo YouGov

ROMA – La gestione dell’emergenza coronavirus da parte del governo Conte piace alla maggioranza degli italiani. Almeno secondo i dati di YouGov, gruppo internazionale di ricerca e analisi di dati con base a Londra.

Il gradimento era del 68% l’11 marzo, giorno della prima conferenza stampa del presidente del Consiglio in cui si annunciava il lockdown per Covid-19.

Una settimana dopo, il 19 marzo, il gradimento era salito al 78%, per poi conoscere un leggero calo al 71% che è rimasto stabile fino a metà aprile, quando il gradimento è passato al 68% per poi scendere al 63% il 23 aprile. Quindi la risalita, fino al 66% del 23 maggio scorso.

Il dato italiano è appena ai piedi del podio del gradimento dei cittadini per la gestione coronavirus, che vede ai primi tre posti i governi di Danimarca, Finlandia e Norvegia. Subito dopo l‘Italia, la Germania, seguita dalla liberale Svezia.

Infine, nella parte bassa della tabella, i governi di Spagna, Polonia, Francia e Regno Unito. In questi casi il gradimento dei cittadini è inferiore persino a quello degli americani per la gestione da parte di Donald Trump, che è comunque in un calo netto e costante dal 53% del 23 maggio al 41% del 2 giugno.

Giudizi che vanno però presi con le dovute considerazioni, se si pensa che il Giappone, che ha contenuto notevolmente i morti e i contagi, è in fondo alla classifica. (Fonte: YouGov)