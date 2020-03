ROMA – Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è risultato positivo al test del coronavirus, dice un quotidiano. Il figlio del presidente brasiliano smentisce su Twitter: “Stiamo ancora aspettando gli esiti”. Solo una settimana fa il presidente brasiliano aveva cenato in Florida con il presidente Usa Donald Trump.

Uno stretto collaboratore di Bolsonaro, il capo della comunicazione, Fabio Wajngarten, che appare anche in una foto vicino al presidente Usa, è già risultato positivo.

Il 13 marzo in un tweet, un figlio di Bolsonaro, Edouardo, ha sottolineato che il padre non ha sintomi, ma secondo il Journal o Dia, il più importante quotidiano brasiliano, il presidente è positivo al test.

Sempre il figlio Eduardo su Twitter ha dichiarato che il risultato del test non è ancora arrivato, ma intanto sia lui che la moglie del presidente Michelle si sono sottoposti al test per il coronavirus. La settimana scorsa Bolsonaro ha cenato con Donald Trump nella residenza del presidente Usa a Mar-a-Lago, in Florida.

(Fonte AGI)