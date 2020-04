Coronavirus, negli Usa rimosso dirigente medico in disaccordo con Trump sulla clorochina

WASHINGTON – Rick Bright, il medico che guida il dipartimento del ministero della Salute statunitense preposto a sviluppare il vaccino contro il coronavirus, ha denunciato di essere stato rimosso per essersi opposto alla promozione di un trattamento – la clorochina – caldeggiato dal presidente Usa Donald Trump senza prima una rigorosa valutazione scientifica.

“Faccio sentire la mia voce – ha spiegato Bright – perché per la lotta a questo virus mortale deve essere guidata dalla scienza e non dalla politica o dal clientelismo”.

Bright era il direttore dal 2016 dell’Autorità di ricerca e sviluppo biomedica avanzata, un ufficio del ministero della salute responsabile dell’approvvigionamento e dello sviluppo di contromisure anche alla pandemie.

Ora è stato trasferito ad un incarico più ristretto al National Institutes of Health (Nih).

“Credo che questo trasferimento sia in risposta alla mia insistenza che il governo investa i miliardi di dollari stanziati dal Congresso per affrontare la pandemia di Covid-19 con soluzione sicure e valutate scientificamente, e non con farmaci, vaccini o altre tecnologie che sono prive di fondamento scientifico”, ha dichiarato.

“Sfortunatamente – ha proseguito – i miei sforzi hanno generato conflitti con la leadership politica del ministero, incluse la critica per i miei sforzi di investire sin dall’inizio in vaccini e forniture cruciali per salvare vite di americani. Mi sono anche opposto ai tentativi di finanziare farmaci potenzialmente pericolosi promossi da persone con agganci politici”.

Brigh, che è un dirigente di carriera e non di nomina politica, aveva puntato il dito in particolare contro gli sforzi, sostenuti dal presidente, di rendere la clorochina e la idrossiclorochina largamente disponibili prima che fossero scientificamente testati come efficaci contro il coronavirus. (Fonte: Ansa)