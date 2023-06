La Corte Suprema boccia il piano di Joe Biden per cancellare il debito studentesco per milioni di americani. La misura del presidente vale 400 miliardi di dollari e cancella il debito studentesco per 40 milioni di americani.

Debiti studenti, Corte Suprema boccia il piano Biden

La decisione è stata presa con sei voti a favore e tre contrari. Secondo i saggi, l’amministrazione ha bisogno dell’appoggio del Congresso per attuare un programma così costoso come quello della cancellazione del debito.

Per Biden si tratta di un duro con possibili conseguenze per la campagna elettorale. Il piano di cancellazione del debito mirava infatti a conquistare i giovani, la categoria di elettori più scettica alla sua ricandidatura vista l’età avanzata.

Le decisione della Corte Suprema sul debito universitario “è impensabile. La battaglia non è finita”, ha dichiarato il presidente Biden.