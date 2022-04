Dal Papa appello accorato per la pace in una affollata piazza San Pietro, il messaggio di Mattarella a Francesco

Dal Papa Francesco un accorato appello durante il messaggio per la benedizione Urbi et Orbi. Davanti ad una folla come non si vedeva da tempo. In una domenica di sole, di preoccupazione, di speranza.

“Pace in Ucraina, trascinata in una guerra crudele e insensata”. Poi, quasi a braccio, una supplica: ”Per favore, per favore, si scelga la pace. Ditelo dai balconi, nelle strade“. Applausi scroscianti. E poi: “Troppo sangue abbiamo visto, troppa violenza in questa Pasqua. Sia pace per la martoriata Ucraina così duramente provata dalla distruzione . Su questa terribile notte di sofferenza e di morte sorga presto una nuova alba di speranza “

APPELLO DEL PAPA A CHI GOVERNA

Il Papa ha continuato:”Si smetta di mostrare i muscoli mentre la gente soffre. Chi ha responsabilità delle Nazioni ascolti il grido di pace della gente”. E poi:”La pace è possibile. Ogni guerra porta con se’ strascichi che coinvolgono tutta l’umanità: dai lutti al dramma dei profughi, alla crisi economica e alimentare di cui già si vedono le avvisaglie. La pace è possibile, la pace è doverosa, la pace è primaria responsabilità di tutti. Porto nel cuore tutte le vittime ucraine, i milioni di sfollati interni, le famiglie divise, gli anziani rimasti soli, le vite spezzate, le città rase al suolo, i bambine rimasti orfani e che fuggono dalla guerra”.

IL DOLORE PER I BAMBINI CHE SOFFRONO NEL MOMDO

Il Papa più volte ha ricordato i bimbi che soffrono in ogni angolo del mondo. “Guardandoli non possiamo non avvertire il loro grido di dolore. I tanti bambini che muoiono di fame o per assenza di cure, che sono vittime di abusi e violenze e i bambini a cui è stato negato il diritto di nascere”. Poi ha ricordato le guerre in corso nel mondo , dal Medio Oriente all’Africa.

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE MATTARELLA

Prima della celebrazione il Papa ha ricevuto un “messaggio per Pasqua” dal presidente della repubblica Sergio Mattarella. Ha scritto:”Lo spirito pasquale rinnova nelle coscienze l’invito a mantenere viva la speranza e saldo l’impegno per una pace fondata sulla giustizia mentre il messaggio di Sua Santità instancabilmente diffonde a difesa della dignità della persona costituisce per tutti, credenti e non credenti, una feconda fonte di ispirazione all’impegno per l’altro e verso l’altro “.