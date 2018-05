MOSCA – Delfini e leoni marini da combattimento difendono da sub nemici Russia e Stati Uniti. I particolari mammiferi sono utilizzati da decenni nelle Marine dei due Paesi. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,Ladyblitz – Apps on Google Play] Sono considerati superiori a qualsiasi tecnologia nell’individuare mine o sub in mare, grazie ai loro sonar, all’eccellente visione a bassa luminosità e ad un udito direzionale subacqueo che permette di localizzare bersagli sottomarini, anche in acque scure o torbide.

La loro presenza è tornata alla ribalta delle cronache dopo l’annuncio, da parte dell’inviato speciale della presidenza ucraina per la Crimea Boris Babin, della morte dei delfini da combattimento ucraini presenti nell‘acquario di Sebastopoli che è stato inglobato dalla Marina russa nel marzo del 2014, dopo il discusso ricongiungimento della penisola con la Federazione russa.

Secondo Kiev i delfini si sarebbero rifiutati di obbedire ai nuovi istruttori russi, negandosi anche il cibo, e sarebbero morti in poco tempo. Ben diversa la versione russa, che parla di “mancanza di fondi per il sostentamento degli animali”, che sarebbero stati quindi venduti in strutture private, dove sarebbero stati utilizzati solo per eventi di natura commerciale, e quindi non più addestrati per le operazioni militari.

Ma ad avere delfini da combattimento non è solo la Russia. Come spiega un dettagliato articolo del Giornale a firma di Franco Iacch, infatti, nel mondo oltre all’acquario di Sebastopoli esiste anche un altra struttura simile, l’acquario della Us Navy di San Diego, in California, che fa parte del programma Marine Mammal Program. I suoi delfini difendono, tra l’altro, la base navale Kitsap, a 20 miglia da Seattle.

L’analista militare Iacch spiega i due programmi nei dettagli: