ROMA – Per Donald Trump la Luna fa parte di… Marte. Esatto. Ripetiamolo. Per Donald Trump, il presidente in carica degli Stati Uniti, il presidente del paese più potente del mondo, la Luna fa parte di Marte.

“Con tutti i soldi che spendiamo – ha scritto Trump su Twitter in un duro attacco alla Nasa – la Nasa non dovrebbe parlare di andare sulla Luna. Lo abbiamo fatto 50 anni fa. Dovrebbero concentrarsi sulle cose molto più grandi che stiamo facendo, compresi Marte (di cui la Luna fa parte), la Difesa e la Scienza”.

Ma cosa avrà voluto dire davvero Trump? Davvero Trump pensa che la Luna fa parte di Marte? Nessuno lo sa. Nessuno, forse, lo saprà mai. Di certo però il tweet di Trump in queste ore sta facendo il giro del mondo. Il giro della Terra per essere precisi. La Terra, almeno per ora, non dovrebbe far ancora parte di Marte. Forse. Comunque la domanda resta sospesa: ma davvero Trump è convinto che la Luna fa parte di Marte?