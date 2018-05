WASHINGTON – Donald Trump potrebbe aggiudicarsi il Nobel per la Pace per aver contribuito a riunire Corea del Nord e Corea del Sud. L’ipotesi è considerata altamente probabile dai bookmakers, tanto da quotarlo dinanzi al Papa.

Il presidente Usa, 71 anni, è stato accreditato per aver fatto riconciliare il dittatore nordcoreano Kim Jong-un e il leader sudcoreano Moon Jae-in. Nel corso dello storico incontro, i due ex nemici giurati hanno promesso di porre fine alla guerra decennale e assicurare la pace permanente. Kim ha perfino promesso di chiudere il sito di test nucleari della Corea del Nord il mese prossimo, come parte di un piano radicale di completa denuclearizzazione.

Molti fan hanno acclamato Trump come un mediatore di pace e durante una manifestazione hanno intonato “Nobel! Nobel! Nobel!”. Ma altre persone erano inorridite, pensavano si trattasse di uno scherzo. In un tweet un utente ha scritto: “Deve essere una fake news”.

John Hill della Coral, un’impresa di scommesse, bingo e casino, ha dichiarato: “Negli ultimi giorni, Trump è diventato molto popolare nelle scommesse, pensano che possa essere ricompensato per il contributo ai colloqui di pace coreani”.

Nel frattempo, il regime della Corea del Nord ha aspettato più di una giornata per comunicare al popolo lo storico evento. Secondo alcune indiscrezioni, prima che la trasmissione venisse mandata in onda sulla tv di Stato, i funzionari avrebbero dovuto attendere che Kim si riprendesse.