Donald Trump e l’ultimo sgarbo a Joe Biden: il neo presidente sarà accolto alla Casa Bianca dal capo maggiordomo

Non ci sarà Donald Trump ad accogliere il nuovo presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Ci sarà il capo maggiordomo Timothy Harleth, infatti, ad accogliere alla Casa Bianca il nuovo presidente americano e la first lady Jill.

E’ questo, riferisce la Cnn, uno dei tanti sgarbi di Trump, che ha deciso di ignorare tutti i rituali del passaggio delle consegne.

Una tradizione americana finora servita a sottolineare il fairplay fra la presidenza uscente e quella entrante.

Trump, raccontano i giornali americani, volerà di primo mattino con Melania a Mar-a-Lago con l’Air Force One senza prima aver accolto il successore alla Casa Bianca e senza partecipare alla cerimonia di giuramento.

Il messaggio di Joe Biden

“Sarò il presidente di tutti, è ora di voltare pagina, di riconciliarsi e unire l’America per affrontare le crisi e rilanciare l’alleanza con i nostri partner”: è il messaggio che Joe Biden vuole lanciare oggi nel suo discorso dopo aver giurato a mezzogiorno sulla vecchia bibbia di famiglia come 46/mo presidente degli Stati Uniti – il più anziano di sempre con i suoi 78 anni – nell’Inauguration day più blindato della storia per il timore di proteste armate.

Accanto a lui, sotto lo sguardo di soli mille ospiti contro i circa 200 mila invitati tradizionalmente dai parlamentari, ci sarà Kamala Harris, che farà la storia come prima vicepresidente donna e afroamericana. Entrambi hanno voluto preparare il momento solenne con un “momento nazionale di unità” alla vigilia, rendendo omaggio alle 400 mila vittime americane della pandemia in una fiaccolata davanti al Lincoln Memorial, mentre in altre città si illuminavano edifici iconici, dall’Empire State building a New York allo Space Needle di Seattle.