Edward Gallagher, selfie con prigioniero Isis: Trump difende il Navy Seal e caccia il capo della Marina

ROMA – Il caso del Navy Seal Edward Gallagher, accusato di crimini di guerra e condannato per essersi fatto fotografare vicino al cadavere miliziano dell’Isis in Iraq, è costato il posto al capo Marina statunitense Richard Spencer.

Il Navy Seal si era fatto fotografare vicino al corpo senza vita di un combattente dell’Isis, un’azione vietata dal regolamento. Per questo Edward Gallagher era stato retrocesso ma la decisione è stata contestata e quindi annullata dal presidente Donald Trump.

“L’ammiraglio e ora ambasciatore in Norvegia Ken Braithwaite – ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump – sarà nominato da me nuovo segretario della Marina. Un uomo che ha ottenuto grandi risultati e successo, so che Ken farà un lavoro incredibile”.

“Non mi ha soddisfatto il modo in cui la Marina ha gestito il processo del Navy Seal Gallagher – scrive ancora il presidente degli Stati Uniti – È stato trattato molto male e nonostante questo è stato completamente esonerato rispetto alle principali accuse”.

“Ho – continua – quindi ripristinato il grado di Eddie. Allo stesso modo, non è stato di mia soddisfazione il grande sforamento dei costi nelle procedure di contratto dalla passata amministrazione. Pertanto, il servizio del segretario della Navy Richard Spencer è stato interrotto dal ministro alla Difesa Mark Esper. Ringrazio Richard per il suo servizio ed impegno. Eddie andrà in pensione pacificamente con tutti gli onori che si è guadagnato, compresa la spilletta del Tridente”.

Fonte: Agi.