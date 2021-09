Esercito europeo, gente non lo vuole. Italiani: 66% non vuole difendere nessuno, 75% vuole essere difeso FOTO ARCHIVIO ANSA

Esercito comune europeo non c’è. Si dice ci dovrebbe essere, per l’ottimo e ormai documentato argomento della nulla voglia degli Usa di combattere le guerre degli altri e per l’evidenza di un cambio radicale nelle intenzioni strategiche americane: chiunque sia presidente a Washington l’America non garantisce più la difesa senza se e senza ma agli europei. Dalla fine della seconda guerra mondiale i paesi dell’Europa Occidentale hanno delegato agli Usa l’impegno e i costi della difesa, militare, dell’Europa stessa. E dopo la caduta dell’Urss i paesi dell’Europa orientale hanno fatto lo stesso: all’esercito che difende l’Europa provvedono gli Usa.

Quindi le opinione pubbliche, i cittadini e gli elettorati europei si sono abituati e accomodati in una certezza: non c’è bisogno di spendere per Forze Armate ed eserciti, anzi spese militari odorano di peccato. La sicurezza da eventuali aggressioni esterne è in carico agli Usa, così è stato per circa 70 anni in Europa. La novità è che non è più vero al cento per cento.

Esercito comune europeo per far cosa?

Per avere possibilità di intervento là dove vengono minacciati gli interessi comune europei. Ma questo a molti europei suona come militarismo o peggio. E poi quali sono gli interessi comuni europei? Come si spiega e soprattutto come si convincono i cittadini europei che ciò che era praticamente gratis e garantito per decenni adesso dovrebbe costare in euro ed essere fondato su scelte politiche? Non si spiega. Esercito è soprattutto qualcosa per difendersi, militarmente difendersi. Gli europei chi difenderebbero con un esercito in comune?

Essere difesi sì, difendere no

Una ricerca del Pew Research Center documenta la condizione di inconsapevolezza in cui vivono le opinioni pubbliche europee in materia di sicurezza militare. Il 66% degli italiani ad esempio si dichiara contrario ad intervenire militarmente a favore di un altro paese europeo militarmente aggredito. Contemporaneamente il 77% degli italiani si dichiara certo che, in caso fosse l’Italia ad essere aggredita militarmente, dovrebbero arrivare a difenderla i soldati americani e/o di altre nazioni.

Le stesse persone vogliono essere militarmente difese ma non vogliono difendere a loro volta nessuno. Solo gli italiani? Anche il 60 per cento dei tedeschi dice no alla guerra per gli alleati (Nato) e così il 53% dei francesi e il 56% degli spagnoli. Ma il 72% degli spagnoli, il 63 per cento dei tedeschi e il 57% dei francesi si aspetta e pretende gli altri vengano in armi a difendere il proprio paese se aggredito.

Esercito comune europeo?

Se gratis, cioè se senza che costi in spesa pubblica e tasse. Se con la garanzia che ogni reparto conservi identità e natura nazionali, quindi se ogni paese può ritirare la sua parte di truppe dell’esercito comune. Se garanzia o quasi che non ci saranno militari caduti…A queste semplici condizioni la maggioranza degli europei un esercito comune lo vorrebbe…per le sfilate.