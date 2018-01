ROMA – Niente più adozioni internazionali in Etiopia. Il Paese africano, che è tra i primi da cui arrivano i bimbi adottati in tutto il mondo, ha votato a sorpresa una legge che vieta l’adozione alle coppie straniere. Solo in America, un bimbo su 5 viene dall’Etiopia, e tra questi anche Zahara Marley, la figlia adottiva di Angelina Jolie e Brad Pitt. Le richieste a rischio in Italia ora sono almeno cento e il presidente della ong Cifa, ha commentato: “Non ce lo aspettavamo. E’ stato una sorta di ‘blitz’, forse in assenza di qualcuno contrario”.

Raffaela Scuderi su Repubblica spiega che da tempo il governo etiope parlava di una legge per vietare le adozioni internazionali, tanto che le diverse agenzia, tra cui anche quelle americane e italiane, erano state invitate a non accettare nuove richieste dalle famiglie straniere: