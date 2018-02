L’AVANA – Il figlio maggiore di Fidel Castro, Fidel Castro Díaz-Balart, si è suicidato all’Avana. La notizia viene riportata dai media di Stato cubani che spiegano come mesi fa l’uomo, 68 anni, è stato in cura per una forte depressione. Per un po’, riporta El Pais online, è stato ricoverato in ospedale, mentre attualmente si sottoponeva a cure ambulatoriali. “Il dottore in Scienze Fidel Castro Díaz-Balart – scrive Granma, organo ufficiale del partito comunista – che era seguito da un’equipe di medici da mesi per un forte stato depressivo, si è tolto la vita oggi, primo febbraio”.

Fidel Castro Diaz-Balart era l’unico figlio nato dal primo matrimonio del padre della rivoluzione cubana, con Mirtha Diaz-Balart, sorella aristocratica di un suo compagno di università sposata nel 1948 quando la ragazza aveva 22 anni.

‘Fidelito’, nato un anno dopo e poco prima dell’inizio della rivoluzione, così chiamato a causa della grande somiglianza con il padre, secondo la tv era stato ricoverato in ospedale per i traumi seguiti alla depressione, e successivamente era stato assistito a livello ambulatoriale da una equipe di medici. Fisico nucleare (aveva studiato in Russia) e consigliere scientifico del Consiglio di Stato (il massimo organo di governo cubano), era anche vicepresidente dell’Accademia delle Scienze. Una delle ultime occasioni in cui Fidel Jr era stato visto in pubblico, i funerali del padre nel novembre 2016, e l’investitura dello scienziato americano Peter Agre, premio Nobel 2003 per la chimica, come membro dell’Accademia delle Scienze di cuba, nell’agosto dell’anno scorso all’Avana.