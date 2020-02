Hosni Mubarak è morto. Padrone dell’Egitto per 30 anni, fu spodestato nel 2011

ROMA – E’ morto l’ex presidente egiziano Hosni Mubarak, aveva 91 anni. Lo ha reso noto la famiglia, confermando la notizia emersa su alcuni media locali. Dominus assoluto dell’Egitto per 30 anni, dal 1981 al 2011, l’ex dittatore era ricoverato in terapia intensiva e aveva subito da poco un intervento. Vittima eccellente della primavera araba, fu spodestato nel 2011 e condannato l’anno successivo al carcere a vita con l’accusa di aver ordinato l’eliminazione di 239 oppositori.

Nel 2017 il ribaltamento della sentenza: l’anziano rais fu scagionato da ogni accusa e condanna in seguito alla revisione dei processi chiesta dai suoi avvocati. Gli restavano da scontare le pene per le accuse minori (corruzione) e per le quali era confinato in patria. (fonte Ansa)