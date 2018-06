NEW YORK – “Sono molto preoccupato per il nostro paese”: frase pronunciata nei giorni scorsi da Howard Schultz [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,-Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] che il 26 giugno lascerà la carica di presidente esecutivo di Starbucks e che ha fatto ipotizzare una possibile partecipazione alla corsa presidenziale USA nel 2020.

L’annuncio arriva pochi giorni dopo la chiusura di 8.000 negozi per una formazione antirazzista ai dipendenti a cui l’ex presidente in una nota in merito alle sue dimissioni ha scritto:”Penserò a una serie di opzioni, dalla filantropia al servizio pubblico, ma ancora non so cosa riserverà il futuro”.

Shultz, 64enne uomo d’affari miliardario ha iniziato a lavorare con Starbuks, come amministratore delegato, nel 1986 e nel 2017 è diventato presidente esecutivo. Il 26 giugno passerà il testimone a Myron E. Ullman, scrive il Daily Mail.