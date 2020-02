WASHINGTON – Ancora tensione tra Nancy Pelosy e Donald Trump. La speaker della Camera dopo l’assoluzione del presidente Usa dall’impeachment, ha definito il suo discorso sullo stato dell’unione come “pieno di falsità, un manifesto di bugie”. La risposta di Trum non si è fatta attendere: “E’ una persona orribile”.

La speaker della Camera due sere fa con un gesto clamoroso ha stracciato in diretta tv una copia del discorso mentre Trump interveniva in Congresso. Pelosi ha anche duramente rimproverato i deputati e senatori repubblicani in aula che hanno più volte intonato cori come ‘four more years’ o ‘Usa, Usa’: l’aula della Camera, ha detto, non e’ un posto da comizi. –

La Pelosi ha dichiarato: “Il presidente Trump ha usato il discorso sullo stato dell’Unione e l’aula della Camera come se fosse sulla scena di un reality show, e le sue parole sono state un oltraggio alla dignità della Casa Bianca”. E ha applaudito al voto di Mitt Romney, senatore repubblicano che è andato contro le indicazioni del partito e ha votato contro Trump: “Ha dimostrato un grande coraggio”.

La speaker Nancy Pelosi ha aggiunto: “Il presidente Donald Trump con la sua condotta ha stracciato la costituzione americana. Resterà per sempre un presidente sotto impeachment”. Poi ha aggiunto: “Il presidente Trump sa molto poco della fede e delle preghiere. Comunque io prego sempre per il presidente”.

La risposta di Trump è presto arrivata. Il presidente ha definito la Pelosi una “persona orribile”. E ha dato della “persona cattiva” al suo inquisitore in Senato, il democratico Adam Schiff. (Fonte ANSA)