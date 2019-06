TEHERAN – Le Guardie della rivoluzione iraniana, i pasdaran, hanno abbattuto un drone statunitense nel territorio aereo del distretto di Kouhmobarak, nella provincia meridionale iraniana di Hormuzgan.

In un comunicato i pasdaran spiegano che le loro forze di difesa aerospaziali hanno abbattuto giovedì mattina, 20 giugno, un velivolo senza pilota RQ-4 Global Hawk degli Stati Uniti “che viene utilizzato per fornire informazioni”.

La notizia è stata confermata dagli Stati Uniti, secondo i quali, però, l’abbattimento sarebbe avvenuto mentre l’apparecchio telecomandato si trovava in spazio aereo internazionale sopra lo stretto di Hormuz, e non in territorio iraniano. Il drone, dicono fonti americane, era del tipo Mq-4c Triton della Us Navy, da ricognizione.

L’accaduto si inserisce nella crescente escalation di tensione tra Iran e Stati Uniti, che ha portato nei giorni scorsi alla mobilitazione militare di Washington nell’area dopo il rinnovo delle sanzioni da parte dell’amministrazione Trump. Gli Usa accusano Teheran di essere dietro alle aggressioni a sei petroliere proprio nei pressi dello Stretto di Hormuz (passaggio strategico per il greggio) avvenute nell’ultimo mese. Accuse che la Repubblica islamica ha sempre respinto. (Fonti: Al Jazeera, Cnn)