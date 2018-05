NEW YORK – Arriva l’annuncio di Donald Trump: “Mi ritiro dall’accordo sul nucleare con l’Iran”.

Il presidente americano, scrive il NY Times, lo ha detto al presidente francese Emmanuel Macron nel corso di una conversazione telefonica.

Il presidente americano – secondo una fonte informata sulla conversazione – avrebbe spiegato al leader francese che gli Stati Uniti sono pronti a reintrodurre le sanzioni che erano state ‘congelate’ dall’accordo sul nucleare iraniano del luglio 2015, ma anche ad imporre ulteriori misure sul fronte economico. Un’altra fonte, aggiunge sempre il Nyt, ha spiegato come i negoziati per scongiurare l’uscita degli Usa dall’accordo sono collassati a causa dell’insistenza di Trump su un punto: quello che i severi limiti previsti dall’intesa sulla produzione di energia nucleare da parte dell’Iran rimanessero in vigore anche dopo il 2030.

Teheran è pronta al più pericoloso scenario, gli “Usa non hanno piani e strategie per la guerra ma l’Iran sa come garantire i propri interessi nel cuore della regione”. E’ il monito del capo dei Pasdaran, generale Hossein Salami, agli Stati Uniti a poche ore dall’annuncio del presidente Donald Trump sull’accordo sul nucleare iraniano. “Se Trump farà lo sbaglio di uscire dall’intesa, sicuramente dovrà accettare i diritti del popolo iraniano più tardi, in condizioni peggiori”, ha detto invece il ministro degli Esteri Javad Zarif.

IN AGGIORNAMENTO

