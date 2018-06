ROMA – Il giorno dopo la cancellazione dell’Argentina dell’amichevole di calcio con Israele, il ministro dello sport e della cultura Miri Regev ha minacciato di ritirare lo stato ebraico come paese ospite del prossimo Eurovision Song Contest se la competizione non si svolgerà a Gerusalemme per “considerazioni politiche”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] “Raccomanderò al governo – ha detto alla radio Regev, che i palestinesi considerano responsabile dello spostamento “politico” da Haifa a Gerusalemme della partita di calcio – che se la gara musicale non si svolgerà a Gerusalemme, allora sarà giusto non ospitarla”.

Il ministro ha spiegato che la gara “avrà un costo di 50 milioni di shekel (circa 12 milioni di euro) e ha lo scopo di lanciare sul mercato il Paese. Per questo dico a titolo personale che se l’Eurovisione non si terrà a Gerusalemme, non è giusto investire quella somma di fondi pubblici”. “Israele – ha concluso – ha una capitale che si chiama Gerusalemme e di questo non si deve vergognare”.