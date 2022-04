Joe Biden e la tassa sul patrimonio dei paperoni Usa: la stangata su chi ha dai 100 mln in su

Il presidente americano Joe Biden, presentando il budget per l’anno fiscale 2023, tra le altre proposte ha parlato di una tassa minima del 20% sullo 0,01% più ricco. Composto da chi possiede un patrimonio di almeno o superiore a 100 milioni di dollari. Come riferisce la BBC, la proposta mira a catturare una parte maggiore della ricchezza creata dall’impennata del mercato azionario degli ultimi anni e si rivolge ai circa 20.000 contribuenti negli Stati Uniti per un valore di oltre $ 100 milioni. L’investitore Warren Buffett, il capo di Tesla Elon Musk e il fondatore di Amazon Jeff Bezos sarebbero tra le persone colpite.

Biden e le tasse per i più ricchi d’America

Lo 0,01% più ricco d’America dunque dovrebbe sborsare una tassa minima del 20% sul reddito. Fondamentalmente, cambia le regole sul calcolo del reddito che includerebbe i guadagni dalle azioni, anche se non sono state vendute dall’investitore soggetto a tassazione. La Casa Bianca ha spiegato: “Questo approccio comporta che gli americani più ricchi paghino le tasse esattamente come tutti gli altri, ed elimina l’inefficiente protezione del reddito andata avanti per decenni o generazioni”.

L’idea è l’ultima di una lunga lista mirate ad aumentare le tasse ai super ricchi e a Washington si troverà di fronte a parecchie difficoltà, per non parlare dell’opposizione del ceto che si propone di prendere di mira. Secondo le stime del Boston Consulting Group, negli Stati Uniti ci sono circa 20.600 persone con un patrimonio di oltre 100 milioni di dollari. La Casa Bianca ha affermato che più della metà dei 360 miliardi di dollari che entrerebbero in 10 anni. Grazie alla nuova misura. proverrebbero dai circa 700 miliardari presenti nel paese.

Chi sono i paperoni Usa

“Alla fine esauriscono il denaro di altre persone e poi ti vengono a cercare”, ha scritto l’anno scorso su Twitter il boss di Tesla e l’uomo più ricco del mondo Elon Musk riguardo a una proposta analoga. Secondo l’analisi di Gabriel Zucman, un economista presso l’University of California-Berkeley in base alla proposta di Biden, Musk – padre di sette figli che vanta un patrimonio netto di oltre $ 280 miliardi – rispetto all’attuale sistema, in 10 anni dovrebbe pagare $ 50 miliardi in più di tasse. Il fondatore di Amazon Jeff Bezos dovrebbe pagare $ 35 miliardi, mentre Warren Buffett $ 26 miliardi.

“Questa è grossa”, ha scritto Zucman su Twitter. L’economista è il più grande esperto mondiale di paradisi fiscali e dei metodi usati dai super ricchi per nascondere la loro ricchezza e ha inoltre contribuito a progettare per la senatrice Elizabeth Warren una proposta di tassazione sul patrimonio. Il budget di Biden prevede inoltre l’aumento dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle famiglie che guadagnano oltre $ 400.000, dal 37% al 39,6%. L’aumento dell’imposta sulle società al 28%, annullando parzialmente i tagli effettuati sotto l’amministrazione Trump. Avrebbe anche fatto altre riforme al sistema di tassazione dei guadagni di valore da azioni e proprietà, che si estenderebbero oltre gli americani più ricchi. Insieme, le riforme e altre voci nel bilancio. Nei prossimi dieci anni sarebbero d’aiuto a ridurre il deficit di 1 trilione di dollari nel prossimo decennio.

I conti Usa

Per l’anno finanziario 2022, il deficit annuale è previsto a oltre 1,2 trilioni di dollari. Il mese scorso, il debito complessivo ha superato i 30 trilioni di dollari. Al Congresso, altre proposte per aumentare le tasse ai ricchi hanno avuto scarso successo. Il democratico Joe Manchin, del West Virginia – uno dei membri chiave del partito di Biden – l’anno scorso ha affermato che una proposta del senatore Ron Wyden era troppo complicata e non gli piaceva “il fatto che stiamo prendendo di mira altre persone”.

In un recente briefing con la stampa, i funzionari del Tesoro hanno affermato che l’obiettivo era far progredire le conversazioni a Washington su come garantire che i ricchi pagassero la loro giusta quota. Secondo un’analisi del 2020 della Brookings Institution, un think tank di Washington, le 400 famiglie più ricche d’America hanno più ricchezza del totale di tutte le 10 milioni di famiglie di colore del paese.