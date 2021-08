Kathy Hochul (nella foto Ansa), 62 anni e cattolica: dopo le dimissioni di Andrew Cuomo la prima governatrice donna a New York

Kathy Hochul, democratica e cattolica, sarà la prima donna a governare lo Stato di New York, riferisce Giampaolo Scacchi. Come ribadito dal Washington Post subentrerà al dimissionario Andrew Cuomo, accusato da 11 donne di molestie sessuali. L’ex governatore ha respinto le accuse, le ha definite “false” e ha attaccato dicendo: b”Motivi politici, mai superato limite”.

kathy Hochul vice di Cuomo dal 2015

Hochul, 62 anni, è stata vice di Cuomo dal 2015 anche se fa parte della cerchia ristretta dell’ex governatore democratico. Alcune fonti hanno riferito che da giorni si stava preparando per una possibile successione. Su Twitter ha scritto un post: “Come persona che ha servito il governo a tutti i livelli e prima nella linea di successione, sono pronta a guidare lo Stato di New York come 57esimo governatore”. Ha aggiunto di essere d’accordo sulla decisione di Cuomo di rassegnare le dimissioni.

L’incarico arriverà tra due settimane

Hochul assumerà l’incarico tra due settimane, quando le dimissioni di Cuomo diventeranno effettive. Hochul è sposata con William Hochul, fino al 2016 procuratore della repubblica per il Western District di New York. Hanno due figli adulti, William III e Caitlin.

Il neo governatore assume l’incarico in un momento di tumulto politico e incertezza economica. A New York, la pandemia di Covid-19 ha creato una crisi degli affitti, decine di migliaia di inquilini sono in arretrato nei pagamenti, ma lo stato è stato lento a fornire gli aiuti federali.

Il vice leader della maggioranza al Senato, Mike Gianaris, ha affermato che attualmente la priorità del nuovo governatore dovrebbe essere la distribuzione di agevolazioni sull’affitto e altro denaro approvato nel bilancio statale di quest’anno. Dovrebbe anche spronare gli organismi a emanare i regolamenti associati a varie nuove leggi.

Jeremy Zellner, presidente del Comitato democratico della contea di Erie, ha affermato che il background della classe operaia di Hochul è stato di grande aiuto a connettersi con persone di varie estrazioni sociali.

Hochul è nata a Buffalo in una famiglia operaia. Ha iniziato a partecipare attivamente alla politica quando era studentessa alla Syracuse University. In seguito ha frequentato la facoltà di giurisprudenza presso la Catholic University Columbus School of Law a Washington e ha poi lavorato a Capitol Hill.