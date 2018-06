PYONGYANG – Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha destituito i tre ufficiali più alti in grado ai vertici dell’Esercito popolare nordcoreano, KPA, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] sostenitori della linea dura, sostituendoli con uomini “fedeli esclusivamente a lui”, secondo quanto dichiarato dagli analisti.

Il rimpasto potrebbe essere un giro di vite sul dissenso, in vista del vertice del 12 giugno con il presidente americano, Donald Trump, un sostegno all’impegno del leader nordcoreano per far ripartire lo sviluppo economico, scrive il Daily Mail.

Citando un funzionario dell’intelligence non identificato, l’agenzia di stampa Yonhap della Corea del Sud ha riferito che No Kwang Chol, primo vice ministro del ministero dell’Armata del popolo nordcoreano, ha sostituito Pak Yong Sik come capo della difesa, mentre al capo di stato maggiore Ri Myong Su è subentrato il vice Ri Yong Gil.

“Se Kim Jong Un ha intenzione di mantenere la pace con gli Stati Uniti e la Corea del Sud ed eliminare almeno parte del programma nucleare, dovrà chiudere in un cassetto l’influenza del KPA e lasciarla lì”, ha detto Ken Gause, direttore del gruppo per gli affari internazionali della CNA, un’organizzazione di ricerca e analisi senza scopo di lucro. “Questo rimpasto ha portato alla ribalta gli ufficiali che possono far questo: fedeli a Kim Jong Un e a nessun altro”.