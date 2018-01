PYONGYANG – Cancellata dal regime della Corea del Nord dopo un film a luci rosse, la ex pop star di Pyongyang è stata riabilitata. Lei è Hyon Song-wol, la ex amante di Kim Jong-un e leader delle Moranbong, considerate le Spice Girls nordcoreane. Proprio la Song-wol è stata messa a capo di una delegazione incaricata di effettuare le visite nei luoghi in cui si esibirà il suo gruppo pop durante i giochi olimpici invernli nelle due Coree.

Libero quotidiano scrive che ora l‘amante “fucilata” ha un nuovo ruolo e sarà l’arma segreta di Kim Jong-un, che l’aveva cancellata nel 2013 per quei filmini per adulti, salvo poi riammetterla alla vita pubblica nel 2015 a capo di una missione diplomatica in Cina. Ora per lei un nuovo incarico ufficiale: