PYONGYANG – Per commemorare l’anniversario della morte del padre, Kim Jong-Un potrebbe programmare un altro lancio missilistico, afferma un gruppo di esperti di Washington DC e avvertono che la data del nuovo test con “armi di distruzione di massa” potrebbe essere domenica 17 dicembre.

Il padre di Kim Jong-Un, morì nel 2011 proprio in quella data e già in passato Pyongyang ha commemorato la scomparsa del dittatore con test missilistici ed esercitazioni militari.

Nella ricerca pubblicata a fine novembre, il Center for Strategic and International Studies ha affermato che l’analisi delle date ha mostrato elevate possibilità di provocazioni da parte della Corea del Nord nell’arco delle successive quattro settimane.

Nel frattempo Kim Jong-Un ha promesso di sviluppare più armi nucleari e ha personalmente decorato con medaglie gli scienziati e funzionari che hanno contribuito allo sviluppo del missile balistico intercontinentale più avanzato di Pyongyang, l’Hwasong-15.

L’Hwasong-15, sottoposto a test il 29 novembre, è stato ampiamente percepito dagli analisti e dai funzionari governativi di avere una portata tale da raggiungere la totalità degli USA. Gli esperti tuttavia ritengono che la Corea del Nord abbia ancora alcuni aspetti tecnici da migliorare, prima di completare definitivamente l’obbiettivo di sviluppare un missile a testata nucleare in grado di colpire l’America.

Kim Jong Un afferma che scienziati e operai continueranno a fabbricare “armi e attrezzature per rafforzare la potenza nucleare in termini di qualità e quantità”, ha riferito l’agenzia di stampa della Corea del Nord.

Il leader “ha dichiarato che lo sviluppo di nuovi sistemi d’arma strategici tra cui la bomba atomica, la bomba H e l’ICBM Hwasong-15 con gli sforzi e la tecnologia autoctone e la realizzazione del completamento delle forze nucleari statali, rappresentano una grande vittoria storica del partito e del popolo”, hanno aggiunto i media di Stato della Corea del Nord citando Kim Jong-Un.