ROMA – Il leader nordcoreano, Kim Jong-un, ha invitato Papa Francesco a visitare Pyongyang dicendosi pronto “ad accoglierlo ardentemente”. Lo ha detto Kim Eui-kyeom, portavoce della Presidenza sudcoreana, in un briefing coi media sul viaggio in Europa del presidente Moon Jae-in che comprende la tappa in Italia e Vaticano (16-18 ottobre). Moon consegnerà “questo messaggio” quando incontrerà il pontefice, al quale chiederà poi la benedizione e il supporto a favore di pace e stabilità della penisola coreana, ha riferito la Yonhap.

Papa Francesco riceverà in udienza il Presidente di Corea, Moon Jaein, giovedì 18 ottobre, alle ore 12.00, nel Palazzo Apostolico Vaticano. Il giorno prima, mercoledì 17 ottobre, alle ore 18.00, il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, presiederà nella Basilica di San Pietro una “Messa per la Pace” per la Penisola Coreana, alla quale parteciperà lo stesso Presidente Moon.