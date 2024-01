Kuwait: prima visita di Meshal in visita in Arabia Saudita

L’emiro del Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah è stato ricevuto dal re e principe ereditario dell’Arabia Saudita durante la sua visita nel Regno. L’emiro è arrivato a Riad in visita di stato in Arabia Saudita. È stato ricevuto dal principe ereditario saudita Mohammed bin Salman in una cerimonia di ricevimento ufficiale che si è tenuta presso la corte reale saudita nella capitale.

Il ministero degli Affari Esteri saudita ha pubblicato un messaggio sulla piattaforma social X in cui dà il benvenuto all’emiro nel Regno, definendolo la sua “seconda casa”. Successivamente, l’emiro è stato ricevuto dal re Salman al Palazzo Reale di Erqa e i due leader hanno ripercorso gli stretti rapporti tra i loro paesi. L’emiro è stato anche insignito dell’Ordine del re Abdulaziz.

Il principe ereditario del Regno ha avuto anche un colloquio con l’emiro nel corso del quale sono state passate in rassegna le relazioni bilaterali e si è discusso delle opportunità per svilupparle in vari campi. Sono stati inoltre scambiati pareri sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali. A nome del re Salman, il principe ereditario Mohammed bin Salman ha conferito all’emiro del Kuwait l’Ordine di re Abdulaziz.